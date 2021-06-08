Ümit Özat'ın Emre'yi suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait!

08 Haziran 2021 Salı, 18:10

Fenerbahçe'nin iki eski kaptanı Ümit Özat ve Emre Belözoğlu'ndaki FETÖ gerginliği farklı boyuta taşındı.

Özat, sosyal medya üzerinden Emre Belözoğlu'nu FETÖ ile suçlamış, Belözoğlu ve Fenerbahçe camiası eski kaptanlarına tepki göstermişti. Ümit Özat, bir fotoğrafta FETÖ ele başınının Emre ile çektirdiği varsayılan fotoğrafı yayımlamıştı.

Bir dönem Fenerbahçe muhabirliği yapan Göktuğhan Argın Twitter hesabından fotoğraftaki kişinin Mücteba Kılıç isimli şahsın olduğunu yazdı. Argın, "Terörist başı Fetullah'ın alnından öptüğü isim Mücteba Kılıç isimli hain bir fetöcü" ifadesini kullandı. Kılıç isimli şahıs, bir dönem FETÖ'nün yanındaki gençlerden biri olarak dikkat çekmişti.

Özat da bunun üzerine, "Fotoğraftaki o değilmiş. Zafer Biryol yalan mı söylüyor, Uğur Boral yalan mı söylüyor, Ömer Çatkıç yalan mı söylüyor. İfadelerinde Emre'nin evinde toplandıklarını söylüyorlar, onları da verin mahkemeye" diye kendisini savundu.

Kaynak: sondakika.com