Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı

10 Ocak 2021 Pazar, 15:03

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre; Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

ANKARA EMNİYETİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da Ümitcan Uygun’un gözaltına alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında, yanındaki iki kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan UYGUN isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”