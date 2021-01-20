Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit: 'Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın'

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:58

Ankara’da, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli olmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu kullanırken yaptığı paylaşım sonrası 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başta sunucu Müge Anlı olmak üzere tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.





"MÜGE ANLI BUNU SEN DE TADACAKSIN"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

'HAYATLARIYLA ÖDEYECEK'

Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' dedi.



