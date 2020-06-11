Ümitsiz ‘işsizler’ zirvede

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Resmi verilere göre Mart 2020’de (şubat, mart, nisan), geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsizlik oranı düştü. Bu durum, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle iş bulma umudundaki sürekli azalışa bağlı olarak işgücüne katılımdaki hızlı gerilemeyle açıklanabilir. Ancak ilgili dönemin Covid-19’un yıkıcı etkilerinin yaşandığı bir dönemi kısmen kapsaması, TÜİK’in güvenirliğinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

- TÜİK’in “İşgücü İstatistikleri, Mart 2020” raporuna göre, işsiz sayısı Mart 2019’a kıyasla 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.9 puanlık azalışla yüzde 13.2. Ayrıca mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 13 oldu.

- İstihdam sayısı 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3.4 puanlık azalış ile yüzde 42 oldu. İşgücü de 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, işgücüne katılma oranı 4.5 puanlık azalış ile yüzde 48.4 oldu. İşgücüne katılım oranı Ocak 2014, istihdam oranı da Şubat 2012’deki seviyelere kadar geriledi.

‘BOŞTA GEZEN’ GENÇ

- İşgücüne dahil olmadığı için işsiz sayılmayanların sayısı 28 milyon 838 bin kişiden 32 milyon 112 bin kişiye çıktı. Bu kapsamda yer alan ve “iş bulma ümidim yok” diyenlerin sayısı ise yüzde 108.5 artarak 1 milyon 174 bin kişiye çıktı.

- Yine Mart 2020’de tarım dışı işsizlik yüzde 16.1’den yüzde 15’e, gençlerdeki işsizlik oranı da yüzde 25.2’den yüzde 24.6’ya düştü.

- Ancak gençler arasında “ne istihdamda ne eğitimde” olanların oranı yüzde 23.7’den yüzde 27.9’a yükseldi. Gençlerde işgücüne katılım oranı da yüzde 43.5’ten yüzde 36.3’e düştü.

‘GENİŞ TANIMLI’ 13 MİLYONU AŞTI

DİSK-AR, “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu, Mart 2020”yi açıklayarak TÜİK’in resmi verilerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) metodolojisiyle hesaplama yapan DİSK-AR’a göre, Covid-19 nedeniyle eşdeğer iş kaybı 5.5 milyon kişi. Böylece Mart 2019’a göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon arttı ve revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı (tam zamanlı istidam kaybı dahil) 13 milyon 385 bine yükseldi. Yine 33 milyon 966 milyon olarak dikkate alınan geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 39 oldu.

GENÇLER UZUN SÜRE İŞ ARIYOR

Genç İşsizler Platformu da işsizlik süresinin gittikçe uzadığını, 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısının son 1 yılda 272 binden 451 bine çıktığını açıkladı. Bu sayı üniversite mezunlarında 124 binden 230 bine çıktı.

‘İSTATİSTİK’ DEĞİL ‘İNANDIRMA’ KURUMU

TÜİK’in işsizlik verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “TÜİK yine ayrı bir manipülasyona imza atmış ve işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını, aksine azaldığını iddia etmektedir. TÜİK’in mart ayı için hesaplamış olduğu işsizlik verileri bizlere gerçek işsizlik hakkında bilgi vermekten uzaktır. TÜİK, son 2 yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır” dedi.