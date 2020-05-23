Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçiler alev alev yanan konteynerden tahliye edilirken, yüksekten atlayan 5 işçi yaralı olarak kurtuldu. 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Ümraniye Altınordu Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında inşaat şantiyesindeki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 50 kişinin kaldığı konteyner kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İşçiler tahliye edilirken, 5 işçi yüksekten atlayarak yangından yaralı bir şekilde kurtuldu. Dışarı çıkamayan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Konteynerlerde kalan işçilerin büyük bir kısmının bayram iznine çıktığı öğrenildi.
Savcının ve olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonunda hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Çalışma arkadaşları ise olay yerinden uzun süre ayrılmadı.
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