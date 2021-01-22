Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

Ümraniye'de bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 konteyner alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

DHA
22 Ocak 2021 Cuma, 11:29
Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
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Ümraniye'de bulunan inşaat alanında Saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle konteynerlerden duman, ardından alevler çıkmaya başladı.

Durumu gören işçiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi  sevk edildi. 2 konteynerdeki yangın  itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler  kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.



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