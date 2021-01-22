Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

22 Ocak 2021 Cuma, 11:29

Ümraniye'de bulunan inşaat alanında Saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle konteynerlerden duman, ardından alevler çıkmaya başladı.

Durumu gören işçiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 konteynerdeki yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.



