Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
Ümraniye'de bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 konteyner alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ümraniye'de bulunan inşaat alanında Saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle konteynerlerden duman, ardından alevler çıkmaya başladı.
Durumu gören işçiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 konteynerdeki yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
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