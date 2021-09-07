Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.
Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- İlk seçimde ayrılacak
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti