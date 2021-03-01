'Umudum Var Çünkü Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü anısına düzenlediği “Umudum Var Çünkü…” resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü anısına düzenlediği “Umudum Var Çünkü…” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi.
Yarışmada değerlendirmeler sonucunda Ortaokul kategorisinde birinciliği Alkım Hakanoğlu, Lise Kategorisinde Rabia Çoban, Üniversite kategorisinde ise Yunus Arslan kazandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül törenine resim yarışmasında dereceye giren katılımcılar ve aileleri katıldı. Resim yarışmasında dereceye girenler adına konuşma yapan Rabia Çoban böyle bir yarışma düzenlemesinin ve sanata destek verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yarışmaya katılmak için çok heyecanlandığını belirten Rabia Çoban, Osman Hamdi Bey’in hayatını araştırarak çalışmaya başladığını ve yaptığı resmin ödül almasının kendisini bu alanda motive etiğini söyledi. Katılımcı aileler adına bir konuşma yapan Özge Ertürk’de Büyükşehir Belediyesi’nin umut konusunda resim yarışması düzenlemesinin özellikle bu dönemde çok anlamlı olduğunu belirtti ve umudu hiçbir zaman kaybetmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca ödül töreninde Rabia Çoban Başkan Gürün’e kendi yaptığı resim çalışmasını hediye etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Osman Hamdi gibi bir değerin doğum gününde umut temalı bir resim yarışması düzenlediklerini, ortaya çıkan eserlerin umudu çok iyi yansıttığını söyledi ve şartlar ne olursa olsun her zaman bir umudun var olduğunu belirtti.
Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe ışık tutan sözlerinden biri de “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.” Bu sözün söylendiği tarih ve ortamı düşündüğümüzde karanlıkların aydınlığa, kötülüklerin iyiliğe, karamsarlığın yerini de her zaman umudun aldığını görürüz. Hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkımız yok. Umut bu resimleri yapan gençlerimiz. Onlara çok güveniyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz bizlerin yarınları ve umudumuz. Resim yarışmamıza katılarak umudun resmini yapan tüm katılımcılara ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
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