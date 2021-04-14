Ünal Ersözlü'den felsefe üzerine: 50 Maddede Doğu Felsefesi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:32

Şair, yazar, gazeteci Ünal Ersözlü, Karakarga Yayınları’dan onbirinci kitabını çıkardı.

Ersözlü’nün Karakarga Yayınları’ndan yayımlanan kitabı, “50 Maddede Doğu Felsefesi" adını taşıyor.

Karakarga Yayınları, Ersözlü’nün ’50 Maddede Doğu Felsefesi’ adlı yeni kitabını, farklı platformlarda, arka kapakta da yer alan şu ifadelerle duyurdu:

“Ünal Ersözlü, bu kitapta felsefenin bir düşünce sistemi olarak Doğu'dan yükselişine ışık tutuyor, Doğu felsefesinin satır başlarını önemli alıntılarla ve derin bir araştırma merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Hint felsefesinden Buda'ya, Konfüçyüs'ten Tao felsefesine, antik Mısır felsefesinden Zerdüşt felsefeye; Tasavvuf ve Doğu felsefesi arasındaki benzerliklere, sufi ile keşişin kesişen yollarına, ezeli hikmetten kadim felsefeye kadar, Doğu felsefesine dair her şey, 50 maddede bu kitapta toplandı.”

ÜNAL ERSÖZLÜ KİMDİR?

Şair, Yazar, Gazeteci (Doğum 1959-Ankara)

Ünal Ersözlü, İzmir Eczacıbaşı İlkokulu, Manisa Şehitler Ortaokulu’nu bitirdi; lise öğrenimini Bornova Suphi Koyuncuoğlu ve Adana Karşıyaka Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde sürdürdü. Şair, yazar, gazeteci ve iletişimci.

Ersözlü, gazeteciliğe 1987’de Yeni Gündem Dergisi’nde başladı.

Yeni Asır’da muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yazarlık; Barometre’de Ege temsilciliği, Ateş ve Sabah’ta yazarlık yaptı. Televizyon programcısı oldu. Sabah’ta Akdeniz ve Ege Bölge Temsilcisi, yayın yönetmeni, yazar olarak çalıştı. Gazetecilik ödülleri aldı.

Ersözlü, iletişim alanında da görev aldı. Tansaş’ın ilk yıllarında Basın Halkla İlişkiler Direktörlüğü yaptı. (1990). Zülfü Livaneli (1994) ve Piriştina (1999) seçim kampanyalarının merkezi yönetim ekibinde yer aldı. Ahmet Piriştina döneminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketi İzmir Yayıncılık’ın Genel Müdürlüğü ve Ahmet Piriştina’nın Medya Danışmanlığı görevlerini üstlendi. İzmir Kent Kitaplığı’nı kurdu; İzmir Kent Kültürü Dergisi’ni çıkardı.

Efsun Ersözlü ile evli. Şafak adında bir oğlu var.

Halen Saya Grup’ta Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini sürdürüyor.

ESERLERİ

Okyanusların Not Defterinden (1990)

Gidiyorum, Adım Unutuluş Olsun Diye (1998)

Zaman, Ayna ve Bıçak (1999)

Aşk-ı Hakiki (2004)

Gençliğin Dün Gecesi (2008)

Kapıyı Çalıyorum(2012)

Sarmaşk (2014)

Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba (2018),

Tanrının Yaşam Kılavuzu (2019)

Yeryüzü Misafiri (2020)

50 Maddede DOĞU FELSEFESİ (2021)

ÖDÜLLERİ

“Okyanusların Not Defterinden” adlı ilk kitabı 1990 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

*“Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye” adlı kitabı 1998 Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü kazandı.

“Kapıyı Çalıyorum” adlı kitabı 2011 yılında Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne layık görüldü.