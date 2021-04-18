Union Berlin koronavirüs test merkezi açıyor

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, stadyumunun yakınında ücretsiz hizmet veren koronavirüs test merkezi açıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 18:51
Union Berlin koronavirüs test merkezi açıyor
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Union Berlin'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, Berlin ekibinin stadyumu Alte Försterei’ye yakın bir yerde test merkezi açılacağı ifade edildi. Test merkezinin ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtilirken merkezin pazar günü hariç her gün açık olacağı kaydedildi.

PCR TESTLERİ DE YAPILACAK

Test yaptıranların sonuçlarının 15 dakika içinde cep telefonlarına iletileceği, isteyenlerin sonucu yazılı olarak alabileceği ifade edildi. Sonuçların seyahat sırasında da kullanılabileceği belirtilirken PCR testlerinin 100 avro karşılığında yapılacağı kaydedildi.


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