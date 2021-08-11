Üniversite adaylarına kötü haber: İşte ortalama kira fiyatları....

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:51

Üniversitelerin, eylülden itibaren yüz yüze eğitim vermesi planlanıyor. O nedenle öğrenciler de ev veya yurt bulma arayışına girdi. Ancak artık kiralık ev bulmak çok zor. Kiralık ev bulanların ise önceki yıllara göre daha yüksek kiralar ödemeleri gerekiyor. Öyle ki bazı şehirlerde yüzde 36’ya varan oranlarda kiralar arttı.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “2020 yılı ikinci çeyreği üniversite öğrencilerinin, korona nedeniyle evlerini boşalttıkları hatta bu evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu. Gelecek aydan itibaren ise tekrar bir ev bulma telaşı başlayacak. Tercih sonuçlarını tahmin edenler ve yerleşmesini garanti gören kişiler son bir aydır ev arayışındalar. Gelecek ay bunun etkileri daha da artacak” dedi.

YÜZDE 40 ARTTI

Son bir yılda kiraların ülke genelinde ortalama olarak yüzde 20 seviyesinde artış gösterdiğine dikkat çeken Akdoğan, özellikle büyükşehirlerde bu artışların yüzde 30 - 40 seviyesinde olduğunu belirtti.

Akdoğan, şehirlere göre artışlar hakkında şunları söyledi: “Şimdilik Kütahya, Edirne, Eskişehir gibi bazı sınırlı iller için kiraların pek artış göstermediğini söyleyebiliriz. Ama diğer şehirlerde kiralar öğrencileri yoracak seviyede. Son bir yılda İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 23, Çanakkale'de yüzde 20, Bursa'da yüzde 18, İzmir'de yüzde 22, Eskişehir'de yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi. Örneğin İstanbul’da pandemiden önce 1000 TL kira veren bir öğrencinin eylülden sonra 1400-1500 TL vermesi gerekecek. Özellikle İstanbul’da Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla.”

İŞTE ŞEHİRLERE GÖRE KİRALAR

Öğrencilerin yoğun yaşadığı şehirlerde kiralar ortalama şu şekilde:

İstanbul: 1.500 TL - 4.000 TL

Ankara: 1.500 - 2.500 TL

İzmir: 1.200 - 2.500 TL

Eskişehir: 900 TL - 1.200 TL

Çanakkale: 700 TL - 1.300 TL

Konya: 1.000 TL 1.300 TL

Antalya: 1.200 TL 2.000 TL