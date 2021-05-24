Üniversite kampüslerini güvenlik kameraları ve polislerle çevrelediler
Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ederken birçok noktaya güvenlik kamerası ve polis yerleştirildi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürerken kampusa çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği ve çevreye de polis yığıldığı öğrenildi. “Boğaziçi Direnişi” eylemlerine katılan bir grup öğrencin evini de önceki gece polis bastı.
Boğaziçili öğrenciler sosyal medyadan takılan kameraları paylaşarak tepki gösterdi. #BuluBiziGözetliyor etiketiyle Twitter’dan paylaşılan mesajlarda, “Boğaziçi’nde kampus çevresi ağır silahlı polislerle, içi de kameralarla donatıldı. Kampuslarda her yerde sivil ve güvenlik dolu olması yetmedi, okulun her köşesine kameralar takıldı. Boğaziçi gözaltında” ifadelerine yer verildi. Boğaziçi Dayanışması ise “Okulumuzu açık cezaevine dönüştürme yolunda icraatlarına devam eden Bulu şimdi de kampus kapılarını değiştirip kamera sayısını artırıyor. O kapılar da kameralar da sonunu değiştiremeyecek!” dedi.
EVLERE BASKIN
“Boğaziçi Direnişi”ne katılan 10 öğrencinin evine baskın düzenlediği ancak öğrencilerin evde olmadığı öğrenildi. “İfade eksikliği” nedeniyle gözaltına alınan öğrenci, Devrimci Öğrenci Birliği ve Birleşik Gençlik Meclisleri üyesi Çağlar Karabulut serbest bırakıldı.
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