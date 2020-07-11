Üniversite öğrencilerinden alınacak katkı payları, Resmi Gazete'de yayımlandı
2020-2021 yılının üniversitelerde öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2020 tarihli sayısında, yükseköğrenim öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Yayınlanan sayıda, ikinci öğrenim ve uzaktan öğrenim katkı paylarına ve yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin katkı paylarına da yer verildi.
Karara göre, en fazla katkı payını 642 TL ile ‘tıp fakültesi öğrencileri, 640 TL ile ‘devlet konservatuarı öğrencileri’ ödeyecek. 207 TL ile en düşük katkı payı ödeyecek, Denizcilik Yüksek Okulu ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri oldu.
Video Haberler
- TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar
- Erdoğan, kendi Ayasofya kararını yine kendi eleştirmiş
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin