Üniversite öğrencilerinden alınacak katkı payları, Resmi Gazete'de yayımlandı

2020-2021 yılının üniversitelerde öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKA
11 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:35
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Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2020 tarihli sayısında, yükseköğrenim öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Yayınlanan sayıda, ikinci öğrenim ve uzaktan öğrenim katkı paylarına ve yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin katkı paylarına da yer verildi. 

Karara göre, en fazla katkı payını 642 TL ile ‘tıp fakültesi öğrencileri, 640 TL ile ‘devlet konservatuarı öğrencileri’ ödeyecek. 207 TL ile en düşük katkı payı ödeyecek, Denizcilik Yüksek Okulu ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri oldu.


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