Üniversite öğrencisinin yaptırdığı dövme sosyal medyanın gündemine oturdu

22 Ağustos 2021 Pazar, 16:50

İtalya'da üniversite öğrencisi Andrea Colonnetta'nın koluna yaptırdığı koronavirüs sertifikası barkodu dövmesi geniş yankı buldu. 22 yaşındaki Colonnetta barkod dövmesini yaptırmadan önce konu üzerinde çok düşünmediğini fakat dövmecisiyle görüştükten sonra bu 'güncel' seçime karar verdiğini ifade etti.

Haber Global'in aktardığına göre, İtalyan basınına konuşan genç, "Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum" diyerek duygularını dile getirirdi.

İtalya’da 6 Ağustos’tan bu yana sinema, müze, kapalı yerlerdeki restoran ve kafelere gitmek isteyenlere iki doz aşı, son 48 saatte Covid-19 testinin negatif çıkması veya kısa süre önce hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan barkodlu “Covid sertifikası” gösterme zorunluluğu getirildi.



