Üniversitede zorunlu ‘seks anketi’ne tepki
ABD'de bir üniversitenin öğrencilere zorunlu tuttuğu ankette cinsel hayatlarını içeren soruların olması öğrencilerin tepkisini çekti.
ABD'nin South Carolina eyaletinde bulunan Clemson Üniversitesi'nde öğrencilerin zorunlu olarak katılmak zorunda olduğu anket, uzun bir süredir tepki çekiyordu.
Ankette öğrencilerin son 3 ay içinde kaç kişiyle ve ne kadar cinsel ilişki yaşadıklarına yönelik soruların bulunması üniversitede eğitim gören bazı öğrencileri kızdırdı.
Habertürk'te yer alan habere göre, özel hayatlarının ihlal edildiğini düşünen bu öğrenciler, zorunlu anketin kaldırılması için müracatta bulundular ve bunun üzerine "Title IX training" isimli program uygulamadan kaldırıldı.
Öğrencilerin cinsel hayatı dışında alkol alışkanlıkları hakkında da sorular içeren anket hakkında soruları yanıtlayan Üniversite, senelerdir uyguladıkları bu programın amacının üniversiteye kabul edilmiş öğrencileri üniversiteye hazırlamak olduğunu iddia etti.İlk defa bu yıl anket hakkında şikayetler aldıklarına vurgu yapan üniversite, öğrencilerinin anketten duydukları rahatsızlıktan dolayı bu uygulamanın kaldırıldığını belirtti.
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