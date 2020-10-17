Üniversitelerin kasım ayında yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 19:03

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından üniversitelerde durumun ne olacağı merak konusu oldu. YÖK(Yüksek Öğretim Kurumu) daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı. Bu kararın ardından üniversitelerin büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitim kararı almıştı.

Öğretim Elemanları Sendikası ve Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada göre 2 Kasım 2020'de üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanlandığını söyledi.

Yükseköğretim Kurumu'ndan henüz bir açıklama yapılmasa da Özkoçak bu tarihin konuşulmaya başlandığını ifade etti.

Özkoçak paylaşımında şu cümleleri kullandı;

"@YuksekogretimK açıklama yapmadı henüz ancak 2 Kasım Pazartesi #YüzyüzeEğitim baş[email protected] okulları açmasının yansımaları haftaya sayısal veriler ile ortaya konacak.Yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında da açıklama gelecek.Kısaca bu takvim konuşulmaya başlandı"