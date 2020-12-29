Üniversitelerin ‘özel şartlar’ içeren kadro ilanlarında yalnızca isim yok
YÖK’ün “kişiyi tanımlayacak ek koşul” uyarısına karşın üniversiteler özel koşuldan vazgeçmiyor.
Üniversiteler, boş kadrolarının iade edilmemesi için akademik personel alımlarını hızlandırdı.
Bu kapsamda bazı üniversitelerin, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanı için “İngiltere’nin Balkan politikalarını çalışmış olmak”, lojistik alanı için “mesleki tükenmişlik ve girişimcilik üzerine çalışmış olmak” ve Fars dili ve edebiyatı alanı için “Hasan-ı Zarifi’nin Mesnevi Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak” gibi “özel şartlar” aranması “adrese teslim kadro mu” sorusunu akıllara getirdi.
Üniversitelerin, akademik personel alımlarında bazı bölümler için aradığı özel şartlar, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmasını gündeme getiriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise üniversitelere gönderdiği yazılar ve yayımladığı bilgi notları ile “üniversitelerin belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının anayasanın eşitlik ilkesine ve Yükseköğretim Yasası’na aykırılık oluşturduğunu” vurguluyor.
Buna karşın, üniversiteler bu tarz ilanlara çıkmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de dün çok sayıda üniversite ilan yayımladı. Bazı ilanlarda, kadrolar için aranan özel şartlar ise “adrese teslim/kişiye özel kadro” tartışmalarını gündeme getirdi.
İLGİSİZ ‘ÖZEL ŞARTLAR’
Bu ilanlardan ve üniversitelerden bazıları şöyle:
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” alanında çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için “İngiltere’nin Balkan politikalarını ve Bulgaristan’daki Türklere yönelik asimilasyon politikalarını çalışmış olmak” şartı yer aldı. “Hemşirelik’ alanında çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için aranan şartlar arasında ise Obez Kadınlarda Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ve Yaşam Kalitesi üzerine çalışmak” şartları bulunuyor.
- Necmettin Erbakan Üniversitesi, “Gıda Bilimleri” alanında çıkılan profesör ilanı için “zeytinyağı ekstraksiyonu teknolojisi alanında yayınlar yapmış olmak” şartı bulunuyor.
- Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde, “Lojistik” alanı için çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için belirlenen şartlar arasında “mesleki tükenmişlik ve girişimcilik üzerine çalışmaları olma” şartları yer aldı. Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, “Fars Dili ve Edebiyatı” alanı için çıkılan profesör kadrosu için aranan özel şart ise “Hasan-ı Zarîfî’nin Mesnevî Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak” olarak belirlendi.
YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne göre, aranan özel şartlarda çalışma yapan kişilerin oldukça sınırlı olması da dikkat çekti.
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