Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse yakalandı

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson’un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

DHA
03 Eylül 2020 Perşembe, 23:31
Abone Ol google-news

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson’ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.




Video Haberler