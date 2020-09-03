Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse yakalandı
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson’un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson’ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
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