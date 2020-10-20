Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson: Dünya'ya gök taşı çarpabilir
Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, 3 Kasım'da ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Dünya'ya bir gök taşının çarpabileceğini iddia etti. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, gök taşının Dünya'ya çarpma olasılığı ise yüzde 1 bile değil.
Dünyaca ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD'deki Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce, Dünya'ya bir gök taşının çarpabileceğini açıkladı.
NASA daha önce, Tyson'ın bahsettiği 2018VP1 isimli bu gök taşı hakkında bir uyarıda bulunmuştu.
NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2018VP1'in Dünya'ya çarpma ihtimali, yüzde 1'den daha düşük.
Tyson'ın açıklamalarına göre de buzdolabı büyüklüğünde çapı olan bu gök taşı, ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil.
Ünlü astrofizikçi, göktaşının saatte 46 bin km. hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve 2 Kasım'da gezegene isabet edebileceğini ifade etti.
Kaynak: Independent Türkçe, Webtekno
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
Video Haberler
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
- A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
- Korkunç an kamerada! Kanlar içinde yere yığıldı
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı