Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson: Dünya'ya gök taşı çarpabilir

20 Ekim 2020 Salı, 14:48

Dünyaca ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD'deki Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce, Dünya'ya bir gök taşının çarpabileceğini açıkladı.

NASA daha önce, Tyson'ın bahsettiği 2018VP1 isimli bu gök taşı hakkında bir uyarıda bulunmuştu.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2018VP1'in Dünya'ya çarpma ihtimali, yüzde 1'den daha düşük.

Tyson'ın açıklamalarına göre de buzdolabı büyüklüğünde çapı olan bu gök taşı, ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil.

Ünlü astrofizikçi, göktaşının saatte 46 bin km. hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve 2 Kasım'da gezegene isabet edebileceğini ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe, Webtekno