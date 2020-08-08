Ünlü basketbolcu Papanikolaou koronavirüse yakalandı
Olympiakos’un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou’nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
Olympiakos’un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Olmpiakos’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Papanikolaou’nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Papanikolaou’nun hiçbir belirti göstermediği, evinde karantinada olacağı belirtildi. Yunan basketbolcunun durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği de ifade edildi.
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