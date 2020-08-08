Ünlü basketbolcu Papanikolaou koronavirüse yakalandı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:52

Olympiakos’un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Olmpiakos’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Papanikolaou’nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Papanikolaou’nun hiçbir belirti göstermediği, evinde karantinada olacağı belirtildi. Yunan basketbolcunun durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği de ifade edildi.



