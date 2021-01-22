Ünlü bilim yazarı anlattı: Geride yanmış, cansız bir kaya kalacak

22 Ocak 2021 Cuma, 10:45

Dünya’nın sonunu getirecek o sahne, uzmanların ilgisin giderek daha çok cezbediyor. 20 yılı aşkın süredir popüler bilim yazarlığı yapan ve astronomi konulu birçok kitap çıkaran Kelly Whitt de o kişilerden biri.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Whitt, kısa süre önce Earthsky’da kaleme aldığı “Dünyanın Kaderi” başlıklı yazıda, Güneş'in yaşamının son evresinde bir kırmızı deve dönüştüğü senaryoda neler yaşanacağını ve insanlığın hayatta kalmak için Jüpiter ve Satürn gibi uzak gezegenlere sığınıp sığınamayacağını anlattı.

Uzmanlara göre Güneş, bu evrede, şişirilen bir balon gibi genişlemeye başlayacak. Kırmızı deve dönüştüğünde parlaklığının, şu ankine kıyasla yaklaşık 2 bin kat fazla olacağı tahmin ediliyor.

Bu esnada yıldız muhtemelen en içteki gezegenleri, Merkür ve Venüs'ü yutacak. Tabii Dünya da bu durumdan nasibini alacak ve ısı yüzünden kavrulacak. Whitt, bu süreci şu şekilde anlattı:

"Gezegenimizin suyu ve atmosferi buharlaşacak ve geride yanmış, cansız bir kayadan başka bir şey kalmayacak. Mars'ın ısınması biraz zaman alacak ama sonunda o da yaşanabilir bölgenin dışında kalacak. Bu noktada Jüpiter ve Satürn gibi dış gezegenlerin uyduları, Güneş Sistemi’nde insan kolonileri için kalan tek yer olacak."

Whitt’e göre, bu koloniler, insanların ancak yeni bir ev bulana kadar sığınacağı yerler olabilir.

Çünkü kırmızı devin çekim gücü Güneş’in mevcut halinden çok daha zayıf olacak ve bu gezegenlerdeki olası koloniler de yıldızın ölümünden kaçamayacak.

Zira yıldızın değişen çekim kuvveti sonucunda bu gezegenlerin de yörüngeleri bozulacak ve Güneş Sistemi sonunda parçalanacak.

Whitt, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Güneş’in kırmızı dev aşaması bir milyar yıl kadar sürebilir ama sonunda tüm yakıtını, yani helyumu tükenecek. Sonra bir patlamayla gaz örtüsü oluşacak.

Diğer yıldız sistemlerinden teleskoplarla sistemimizi izleyen gökbilimciler, Güneşimizi gezegenimsi bir bulutsu olarak görecek. Yani ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen büyük bir gaz kabuğu görecekler."