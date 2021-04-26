Ünlü dövüşçü McGregor iki yıl önce birini yumrukladığı pub'ı satın aldı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:14

Conor McGregor, kendisinin son yıllardaki en yüz kızartıcı anlarından birine sahne olan Dublin'deki bir pub'ı satın aldı.

İrlandalı dövüşçü, iddialara göre 2019'da bir adamı barda yumruklarken kameralara yakalanmıştı. Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) süper yıldızı yalnızca pub'ı satın almakla kalmadı, görünüşe göre kavga ettiği kişinin de pub'a girişini yasaklamaya karar verdi.

Temmuzda Dustin Poirier'e karşı bir üçleme dövüşe (UFC'de üç farklı dövüş halinde düzenlenen müsabakalar) hazır olan McGregor, The Currency'de yer alan bir haberi doğruladı ve anlaşmazlık yaşadığı kişinin mekanda istenmediğini de ekledi.

McGregor, haberi Twitter üzerinden alıntılayarak şunu ekledi:

“Sana ve senin adamlarına izin yok.”

Ye and your mans barred https://t.co/aVM5mcIA3F — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 22, 2021

NE OLMUŞTU?

2019'da pub'da sözkonusu kişiyle McGregor arasında bir itiş kakış yaşanmış, karma dövüş sporcusu özür dilemiş ve Dublin Bölge Mahkemesi dövüşçüye 860 sterlin (yaklaşık 10 bin TL) para cezası vermişti.

Aktarılanlara göre Des Keogh, McGregor'un kurduğu markaya ait Proper No.12 isimli viskiyi kabul etmeyince anlaşmazlığın fitili ateşlendi.

32 yaşındaki dövüşçü Dublin'deki Marble Arch isimli pub için 2 ila 2,5 milyon dolar (yaklaşık 16,8 ila 21 milyon TL) arasında ödeme yaptı.

McGregor, iş portfolyosunu yukarıda bahsedilen İrlanda viskisi de dahil olmak üzere çeşitlendirdi. Ancak haberlere göre dövüşçü, viski işindeki hisselerini bu yıl 112 milyon sterline (yaklaşık 1,3 milyar TL) sattı ve şirket artık tamamen Becle'nin ana firması Jose Cuervo'ya geçti.

Bu, 2019'da memleketi Crumlin yakınındaki The Black Forge pub'ı da alan McGregor'ın satın aldığı ikinci pub oldu.