Ünlü golcünün trasferi Brexit'e takıldı
Çin ligi ekiplerinden Shangai SIPG ile sözleşmesini 31 Aralık’ta bitecek Hulk’a Premier Lig yönetiminden transferi için izin çıkmadı.
İngiltere’de 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek Premier Lig’in Brexit kurallarında yeterli puanı toplayamayan Hulk’un Wolherhampton’a transfer olmasına izin verilmedi.
Çin ligi ekiplerinden Shangai SIPG ile sözleşmesini 31 Aralık’ta bitecek Hulk’a Premier Lig yönetiminden transferi için izin çıkmadı. Athletic’de yer alan haberde, Hulk’un son 4 sezonda Çin’de oynaması ve uzun bir süredir ülkesi Brezilya’da forma giymemiş olmasının Hulk’un puanını düşürdüğü belirtildi. Hulk’un son iki sezonda oynadığı dakikaların %70’ini ülkesinde oynamış olması durumunda transfere izin verileceği ifade edilirken Çin’in Avrupa’daki 5 büyük lige nazaran çok daha bir ülke puanına sahip olmasından kaynaklı olarak Hulk’un puanının düştüğü kaydedildi. Raul Jimenez’in sezonun geri kalanında sakatlığı sebebiyle forma giyme ihtimalinin düşmesiyle forvet arayışında olan Wolherhampton’ın farklı isimlere yöneleceği belirtildi.
1 Ocak'tan itibaren Premier Lig’e transfer olacak oyuncuların milli takımda oynadıkları maç sayısına, katıldıkları ligin kalitesine ve mevcut kulüpleri için ne kadar oynadıklarına bağlı olarak belirli kriterleri karşılaması gerekecek.
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