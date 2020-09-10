Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti
Game of Thrones ve James Bond’da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg, 82 yaşında hayatını kaybetti.
"Game of Thrones" dizisinde Olenna Tyrell karakterine hayat veren aktris Dame Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
DİANA RİGG KİMDİR?
Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938'de doğdu.
Oyunculuğa 1957 yılında başlayan Rigg, "Kraliçe'nin Hizmetinde" (James Bond On Her Majesty’s Secret Service) adlı 1969 yapımı James Bond filminde, James Bond'un eşi Kontes Teresa di Vicenzo karakterini canlandırdı.
1960'ların İngiliz televizyon dizisi "The Avengers"da (Türkiye'de Tatlısert adıyla 1970'lerde yayımlandı) İngiliz Gizli Servis ajanı Miss Emma Peel karakterine hayat verdi.
Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanına değer görüldü.
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