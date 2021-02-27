Ünlü isimler Kar Havuzu’na atlayacak

27 Şubat 2021 Cumartesi, 09:25

En son 2019 yılında yapılan Red Bull Kar Havuzu geri dönüyor. Red Bull Kar Havuzu 2021’e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Tamamı sosyal medya ve televizyon dünyasından bilinen isimlerin olacağı yarışmada; Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ “UNLOST” Özsoy yer alacak. -10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Red Bull Kar Havuzu, altıncı kez düzenleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek yarışma seyirci katılımı olmadan gerçekleşecek. Bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayımlanacak. Red Bull Kar Havuzu’na dair detaylı bilgi Kar Havuzu/Redbull.com adresinde.