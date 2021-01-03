Ünlü isimler sosyal medyadan çağrıda bulundu: 'Varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın'

03 Ocak 2021 Pazar, 13:52

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Duruma tepki gösteren ünlüler ise sosyla medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak, varlık fonuna aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti. Oyuncu Fırat Tanış, müzisten İlkay Akkaya'ın paylaşımını alıntılayarak "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notunu düştüğünü tweet'inin ardından takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi.

İşte o payalaşımlar...

Fırat Tanış

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/Eq8Kxg0PPT — Fırat Tanış (@firattanis) January 3, 2021

İlkay Akkaya

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/0mecQ4Ax5i — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) January 2, 2021

Murat Şeker

Varlik fonuna aktarilan 75 milyon SMA hastasi cocuklarimiz icin kullanilsin. https://t.co/3Qhc5mX1h1 — Murat Şeker (@sekermurat) January 3, 2021

Sinan Güler

Varlık fonuna aktarılan 75 Milyon SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. https://t.co/n5ReNeY48H — Sinan Guler (@sinanguler) January 3, 2021

Hüseyin Turan

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon? SMA hastası çocuklar için kullanılsın... https://t.co/hIxSK7TtTd — Hüseyin Turan (@huseyinturan2) January 3, 2021

Hayko Cepkin

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon? SMA hastası çocuklar için kullanılsın... https://t.co/IT2hZYd8Jv — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) January 3, 2021

Can Gürses

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/TU60oHdGJR — can gurses (@canitti) January 3, 2021

Zeki Kayahan Coşkun

Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. https://t.co/O345whelml — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) January 3, 2021

İlker Ayrık