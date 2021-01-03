Ünlü isimler sosyal medyadan çağrıda bulundu: 'Varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın'
Yılbaşı ikramiyesinde satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarının Türkiye Varlık Fonu'na kalmasının ardından ünlüler sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, paranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.
Duruma tepki gösteren ünlüler ise sosyla medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak, varlık fonuna aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti. Oyuncu Fırat Tanış, müzisten İlkay Akkaya'ın paylaşımını alıntılayarak "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notunu düştüğünü tweet'inin ardından takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi.
İşte o payalaşımlar...
Fırat Tanış
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/Eq8Kxg0PPT— Fırat Tanış (@firattanis) January 3, 2021
İlkay Akkaya
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/0mecQ4Ax5i— ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) January 2, 2021
Murat Şeker
Varlik fonuna aktarilan 75 milyon SMA hastasi cocuklarimiz icin kullanilsin. https://t.co/3Qhc5mX1h1— Murat Şeker (@sekermurat) January 3, 2021
Sinan Güler
Varlık fonuna aktarılan 75 Milyon SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. https://t.co/n5ReNeY48H— Sinan Guler (@sinanguler) January 3, 2021
Hüseyin Turan
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon? SMA hastası çocuklar için kullanılsın... https://t.co/hIxSK7TtTd— Hüseyin Turan (@huseyinturan2) January 3, 2021
Hayko Cepkin
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon? SMA hastası çocuklar için kullanılsın... https://t.co/IT2hZYd8Jv— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) January 3, 2021
Can Gürses
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın. https://t.co/TU60oHdGJR— can gurses (@canitti) January 3, 2021
Zeki Kayahan Coşkun
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. https://t.co/O345whelml— Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) January 3, 2021
İlker Ayrık
Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. https://t.co/NaWWGwm3EU— İlker Ayrık / Pervasız (@pervasiz) January 3, 2021
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