Ünlü isimler sosyal medyadan çağrıda bulundu: 'Varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın'

Yılbaşı ikramiyesinde satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarının Türkiye Varlık Fonu'na kalmasının ardından ünlüler sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, paranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 13:52
Ünlü isimler sosyal medyadan çağrıda bulundu: 'Varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın'
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Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Duruma tepki gösteren ünlüler ise sosyla medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak, varlık fonuna aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti. Oyuncu Fırat Tanış, müzisten İlkay Akkaya'ın paylaşımını alıntılayarak "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notunu düştüğünü tweet'inin ardından takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi.

İşte o payalaşımlar...

Fırat Tanış

İlkay Akkaya

Murat Şeker

Sinan Güler

Hüseyin Turan

Hayko Cepkin

Can Gürses

Zeki Kayahan Coşkun

İlker Ayrık


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