Sanatçılar Uğur Mumcu'yu suikastinin 28. yılında anıyor: 'Vurulduk ey halkım unutma bizi'

24 Ocak 2021 Pazar, 14:10

Türkiye basın tarihinin en önemli isimlerinden, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993’te katledildi. Aradan geçen 28 yılda ne yazık ki bu suikastın planlayıcıları, azmettiricileri, bombayı koyan tetikçileri ortaya çıkarılamadı, suikast aydınlatılamadı.

Öldürülüşün 28. yılında ise ünlüler, siyasiler ve birçok yurttaş Uğur Mumcu'yu sosyal medya hesaplarından #UğurMumcu etiketiyle anarak, paylaşımlarda bulunuyor.

İşte o paylaşımlar;

Ozan Çoban:

"Bir Livaneli şiiri, Selda Bağcan bestesi. 24 ocak bitmeyen kışımız bizim, Uğur Mumcu ise hala yolumuza ışık tutan büyük aydınımız. Saygıyla..

“Hain tuzaklarda kan uykularda

Vurulduk ey halkım unutma bizi..” #UgurMumcu

Henüz bir yakın ölümü yaşamamıştık. Annemin gözyaşları, babamın cenazeye gidişi mıh gibi aklımda. Öyle bir telaş, öyle bir hüzün..

Uğur Mumcu öldürülmüştü, gökten karanfil yağıyordu ve yastaydık. Çocuktuk, Ocak 24, sene 93’tü.. Soba ateş saçıyor ama biz üşüyorduk. O gün büyüdük. Adı karanfil ki suçu rengidir diye diye yazmış Adnan Yücel..

Ben bir karanfili ilk kez, yakasında siyah beyaz bir fotoğrafla annemin ellerinde, bir Uğur Mumcu anmasında gördüm."

Bir Livaneli şiiri, Selda Bağcan bestesi. 24 ocak bitmeyen kışımız bizim, Uğur Mumcu ise hala yolumuza ışık tutan büyük aydınımız. Saygıyla..



“Hain tuzaklarda kan uykularda

Vurulduk ey halkım unutma bizi..”#UgurMumcu pic.twitter.com/HakbJqVCto — Ozan Çoban (@cobanozan) January 24, 2021

Adı karanfil ki suçu rengidir diye diye yazmış Adnan Yücel..

Ben bir karanfili ilk kez, yakasında siyah beyaz bir fotoğrafla annemin ellerinde, bir Uğur Mumcu anmasında gördüm. — Ozan Çoban (@cobanozan) January 24, 2021

Gökhan Özoğuz:

"Herkes Kimlerin Ülkesine, Halkına Kültürüne aşık, has Vatan evlatları olduğunu hep bildi, hep biliyor. #UgurMumcu #GaffarOkan"





Herkes Kimlerin Ülkesine, Halkına Kültürüne aşık, has Vatan evlatları olduğunu hep bildi, hep biliyor. #UgurMumcu #GaffarOkan pic.twitter.com/8kuetALizn — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) January 24, 2021

Mert Fırat:

'' 'Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.' #UğurMumcu "

''Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.'' #UğurMumcu ???? pic.twitter.com/XQXPVthbBE — Mert FIRAT (@mert__firat) January 24, 2021

Orhan Aydın:

" 'Giresun’daki yoksul köylüler,sizin için öldük.Ege’deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu’daki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul’daki, Ankara’daki işçiler, sizin için öldük. Adana’da, paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük.' #UgurMumcu"

"Giresun’daki yoksul köylüler,sizin için öldük.Ege’deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu’daki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul’daki, Ankara’daki işçiler, sizin için öldük. Adana’da, paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük."#UgurMumcu pic.twitter.com/FJCODEIucI — orhan aydın (@orhanaydin6) January 22, 2021

Gonca Vuslateri:

"Özlemle .. #AliGaffarOkan #UgurMumcu"

Sunay Akın:

"Emperyalizme, teröre, gericiliğe, karanlığın her türlüsüne karşı iki aydın el ele: Rıfat Ilgaz ve Uğur Mumcu... Anılarına sonsuz saygı ve sevgiyle...#UğurMumcu"

Emperyalizme, teröre, gericiliğe, karanlığın her türlüsüne karşı iki aydın el ele: Rıfat Ilgaz ve Uğur Mumcu...

Anılarına sonsuz saygı ve sevgiyle...#UğurMumcu pic.twitter.com/eOfCsUXdDY — Sunay Akın (@SunayAkin) January 24, 2021

Bülent Emrah Parlak:

"UĞUR’lar olsun. #UgurMumcu"



