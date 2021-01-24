Sanatçılar Uğur Mumcu'yu suikastinin 28. yılında anıyor: 'Vurulduk ey halkım unutma bizi'
Ünlü isimler bombalı suikastla katledilen yazarımız Uğur Mumcu'yu ölümünün 28. yıldönümünde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anıyor.
Türkiye basın tarihinin en önemli isimlerinden, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993’te katledildi. Aradan geçen 28 yılda ne yazık ki bu suikastın planlayıcıları, azmettiricileri, bombayı koyan tetikçileri ortaya çıkarılamadı, suikast aydınlatılamadı.
Öldürülüşün 28. yılında ise ünlüler, siyasiler ve birçok yurttaş Uğur Mumcu'yu sosyal medya hesaplarından #UğurMumcu etiketiyle anarak, paylaşımlarda bulunuyor.
İşte o paylaşımlar;
Ozan Çoban:
"Bir Livaneli şiiri, Selda Bağcan bestesi. 24 ocak bitmeyen kışımız bizim, Uğur Mumcu ise hala yolumuza ışık tutan büyük aydınımız. Saygıyla..
“Hain tuzaklarda kan uykularda
Vurulduk ey halkım unutma bizi..” #UgurMumcu
Henüz bir yakın ölümü yaşamamıştık. Annemin gözyaşları, babamın cenazeye gidişi mıh gibi aklımda. Öyle bir telaş, öyle bir hüzün..
Uğur Mumcu öldürülmüştü, gökten karanfil yağıyordu ve yastaydık. Çocuktuk, Ocak 24, sene 93’tü.. Soba ateş saçıyor ama biz üşüyorduk. O gün büyüdük. Adı karanfil ki suçu rengidir diye diye yazmış Adnan Yücel..
Ben bir karanfili ilk kez, yakasında siyah beyaz bir fotoğrafla annemin ellerinde, bir Uğur Mumcu anmasında gördüm."
Bir Livaneli şiiri, Selda Bağcan bestesi. 24 ocak bitmeyen kışımız bizim, Uğur Mumcu ise hala yolumuza ışık tutan büyük aydınımız. Saygıyla..— Ozan Çoban (@cobanozan) January 24, 2021
“Hain tuzaklarda kan uykularda
Vurulduk ey halkım unutma bizi..”#UgurMumcu pic.twitter.com/HakbJqVCto
Adı karanfil ki suçu rengidir diye diye yazmış Adnan Yücel..— Ozan Çoban (@cobanozan) January 24, 2021
Ben bir karanfili ilk kez, yakasında siyah beyaz bir fotoğrafla annemin ellerinde, bir Uğur Mumcu anmasında gördüm.
Gökhan Özoğuz:
"Herkes Kimlerin Ülkesine, Halkına Kültürüne aşık, has Vatan evlatları olduğunu hep bildi, hep biliyor. #UgurMumcu #GaffarOkan"
Herkes Kimlerin Ülkesine, Halkına Kültürüne aşık, has Vatan evlatları olduğunu hep bildi, hep biliyor. #UgurMumcu #GaffarOkan pic.twitter.com/8kuetALizn— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) January 24, 2021
Mert Fırat:
'' 'Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.' #UğurMumcu "
''Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.'' #UğurMumcu ???? pic.twitter.com/XQXPVthbBE— Mert FIRAT (@mert__firat) January 24, 2021
Orhan Aydın:
" 'Giresun’daki yoksul köylüler,sizin için öldük.Ege’deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu’daki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul’daki, Ankara’daki işçiler, sizin için öldük. Adana’da, paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük.' #UgurMumcu"
"Giresun’daki yoksul köylüler,sizin için öldük.Ege’deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu’daki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul’daki, Ankara’daki işçiler, sizin için öldük. Adana’da, paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük."#UgurMumcu pic.twitter.com/FJCODEIucI— orhan aydın (@orhanaydin6) January 22, 2021
Gonca Vuslateri:
"Özlemle .. #AliGaffarOkan #UgurMumcu"
Özlemle .. #AliGaffarOkan #UgurMumcu pic.twitter.com/tDYtQHSIx5— Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) January 24, 2021
Sunay Akın:
"Emperyalizme, teröre, gericiliğe, karanlığın her türlüsüne karşı iki aydın el ele: Rıfat Ilgaz ve Uğur Mumcu... Anılarına sonsuz saygı ve sevgiyle...#UğurMumcu"
Emperyalizme, teröre, gericiliğe, karanlığın her türlüsüne karşı iki aydın el ele: Rıfat Ilgaz ve Uğur Mumcu...— Sunay Akın (@SunayAkin) January 24, 2021
Anılarına sonsuz saygı ve sevgiyle...#UğurMumcu pic.twitter.com/eOfCsUXdDY
Bülent Emrah Parlak:
"UĞUR’lar olsun. #UgurMumcu"
UĞUR’lar olsun.#UgurMumcu pic.twitter.com/1GsbFIUKqY— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) January 24, 2021
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