Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: 'Sen mucizesin!'

02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:34

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı'da bulunan Doğanlar Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elip Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Sedye üzerindeyken kendisini kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını sıkıca tutan Elif'in fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bergüzar Korel, Hadise Açıkgöz, Doğa Rutkay Kahraman, Yosi Mizrahi gibi birçok ünlü isim de Elif'in kurtarılmasından duydukları mutluluğu sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Bergüzar Korel: Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız... Size ne kadar dua etsek az...

Hadise Açıkgöz: Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız...

Sunay Akın: Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif’i depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtardılar... Salgın hastalık ve depremlerden bizi koruyacak olan da bu dayanışmadır... Büyük bir fedakarlıkla çalışarak İzmir’de hayat kurtaran onca cesur ve güzel yüreğe sevgimiz ve minnet duygumuz sonsuz... Emeklerin en yücesi insan hayatı kurtarandır...

Pınar Deniz: Son zamanlarda daha güzel bir an görmedim.. Kalbim umutla doldu. Sen çok yaşa Elif. Vesile olan tüm güzel insanların ellerinden öperim

Doğa Rutkay Kahraman: Saatlerce günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek... İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin

Yosi Mizrahi: Umut her şeydir 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkaz altından çıkarıldı dünya ya tekrar hoş geldin küçük kız emeği geçen canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler darısı enkaz altında kalan diğer İzmirli vatandaşlarımızın başına.

Metin Şentürk: Sen ne güzel bir fotoğrafsın... Son kişi enkaz altından çıkana kadar mucizelere inanmalıyız.

Ayşenil Şamiloğlu: Hoş geldin canım Elif, yaşama tutunuşuna kurban olduğum

Behzat Uygur: O kadar çok şey anlatıyor ki...

Aylin Kontente: Umudumuzun tükendiği,neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim?!!!!! Diye yanarken yürekler....Tekrar insanlığa tutunduğumuz umut sizsiniz dualarımız şükranlarımız size... Allah razı olsun hepinizden