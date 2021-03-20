Ünlü isimlerden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki
Türkiye’nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararına ünlü isimler de tepki gösterdi. Sözleşmenin Erdoğan’ın tek başına imzaladığı kararla feshedilmesine toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı.
Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına aldığı kararla feshedildi.
Erdoğan'ın imzaladığı kararnamede, "3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Karara, feshedilmesine toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösterdi.
Ünlü isimlerden gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
GAZETECİ FATİH PORTAKAL: “AĞLAMAK İSTİYORUM”
Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. #İstanbulSözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar.— fatih portakal (@fatihportakal) March 20, 2021
Gerçekten ağlamak istiyorum artık../https://t.co/t59PTCRpRF
FAZIL SAY: "KARANLIK ZİHNİYETLER"
#istanbulsoezlesmesi— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 20, 2021
İnsan olmak için #istanbulsozlesmesiyasatir
Karanlık zihniyetler karanlığı çöktürüyorlar üzerimize. Hayır.. İzin yok buna!
KARANLIK BİR ZAMANI AYDINLATACAĞIZ O ZAMAN VE GİDECEKLER! pic.twitter.com/qq4jyYVbBs
NURGÜL YEŞİLÇAY: "SÖZLEŞME UYGULANSAYDI, BUNCA KADIN ÖLDÜRÜLMEYECEKTİ"
İstanbul sözleşmesi uygulansaydı bunca kadın rahatça öldürülemiycekti!!!— Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) March 20, 2021
ŞEVVAL SAM: "ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK"
HAYDİ HERKES DÖVÜŞ SPORLARINA YAZILSIN!! ORTAÇAĞA DÖNÜYORUZ!! ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK! ?????????????? #İstanbulSözleşmesi— Şevval Sam (@sevvalsam) March 20, 2021
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU: "KADINI EVE HAPSETMEK İSTEYEN ZİHNİYETİN BAYRAMI"
Nasıl karanlık bir güne uyandık böyle,katil tecavüzcü sırtı sıvazlanan yiğitler olarak sokaklarda gezecek.— Samlioglu Aysenil ???????? (@samliogluayseni) March 20, 2021
Kadını eve hapsetmek isteyen zihniyetin,her türlü hakkını görmezden gelenlerin bayramı bu gün....
ÖYKÜ SERTER: "SİZ KATİLLERLE SAF TUTUN"
Ar eder de az susar insan! Varilde gencecik kadın yakıldı üzerine beton döküldü bu ülkede..Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle.. #İstanbulSözleşmesi https://t.co/KVcSTomfD8— öykü serter (@Laforizma) March 20, 2021
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