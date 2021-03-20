Ünlü isimlerden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki

20 Mart 2021 Cumartesi, 10:19

Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına aldığı kararla feshedildi.

Erdoğan'ın imzaladığı kararnamede, "3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Karara, feshedilmesine toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:





GAZETECİ FATİH PORTAKAL: “AĞLAMAK İSTİYORUM”

Merkez bankası başkanı sabaha karşı tek bir kararname ile görevden alınıyor. #İstanbulSözleşmesi tek bir kararname ile yine sabaha karşı feshediliyor. Tek bir kişi tek bir imza. Bu kadar.



Gerçekten ağlamak istiyorum artık../https://t.co/t59PTCRpRF — fatih portakal (@fatihportakal) March 20, 2021

FAZIL SAY: "KARANLIK ZİHNİYETLER"

#istanbulsoezlesmesi

İnsan olmak için #istanbulsozlesmesiyasatir

Karanlık zihniyetler karanlığı çöktürüyorlar üzerimize. Hayır.. İzin yok buna!

KARANLIK BİR ZAMANI AYDINLATACAĞIZ O ZAMAN VE GİDECEKLER! pic.twitter.com/qq4jyYVbBs — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 20, 2021

NURGÜL YEŞİLÇAY: "SÖZLEŞME UYGULANSAYDI, BUNCA KADIN ÖLDÜRÜLMEYECEKTİ"

İstanbul sözleşmesi uygulansaydı bunca kadın rahatça öldürülemiycekti!!! — Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) March 20, 2021

ŞEVVAL SAM: "ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK"

HAYDİ HERKES DÖVÜŞ SPORLARINA YAZILSIN!! ORTAÇAĞA DÖNÜYORUZ!! ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK! ?????????????? #İstanbulSözleşmesi — Şevval Sam (@sevvalsam) March 20, 2021

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU: "KADINI EVE HAPSETMEK İSTEYEN ZİHNİYETİN BAYRAMI"

Nasıl karanlık bir güne uyandık böyle,katil tecavüzcü sırtı sıvazlanan yiğitler olarak sokaklarda gezecek.

Kadını eve hapsetmek isteyen zihniyetin,her türlü hakkını görmezden gelenlerin bayramı bu gün.... — Samlioglu Aysenil ???????? (@samliogluayseni) March 20, 2021

ÖYKÜ SERTER: "SİZ KATİLLERLE SAF TUTUN"