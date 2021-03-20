Ünlü isimlerden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki

Türkiye’nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararına ünlü isimler de tepki gösterdi. Sözleşmenin Erdoğan’ın tek başına imzaladığı kararla feshedilmesine toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 10:19
Ünlü isimlerden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki
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Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına aldığı kararla feshedildi.

Erdoğan'ın imzaladığı kararnamede, "3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Karara, feshedilmesine toplumun geniş kesimlerinden tepki yağdı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:


GAZETECİ FATİH PORTAKAL: “AĞLAMAK İSTİYORUM”

FAZIL SAY: "KARANLIK ZİHNİYETLER"

NURGÜL YEŞİLÇAY: "SÖZLEŞME UYGULANSAYDI, BUNCA KADIN ÖLDÜRÜLMEYECEKTİ"

ŞEVVAL SAM: "ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK"

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU: "KADINI EVE HAPSETMEK İSTEYEN ZİHNİYETİN BAYRAMI"

ÖYKÜ SERTER: "SİZ KATİLLERLE SAF TUTUN"


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