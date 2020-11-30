Ünlü K-Pop grubundan 'Erik Dalı' performansı
Ünlü K-Pop grupu A.C.E, Türk hayranlarına sürpriz yaptı ve "Erik Dalı"nı yorumladı.
Güney Koreli ünlü K-Pop grup, Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya geldi.
"Erik Dalı"na kendi tarzlarını yansıtan grubun performansı 15 bin izleyici tarafından takip edildi.
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