Ünlü K-Pop grubundan 'Erik Dalı' performansı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:51

Güney Koreli ünlü K-Pop grup, Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya geldi.

"Erik Dalı"na kendi tarzlarını yansıtan grubun performansı 15 bin izleyici tarafından takip edildi.