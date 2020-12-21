Ünlü kaleci Muslera Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı!

21 Aralık 2020 Pazartesi, 17:34

Fernando Muslera, sakatlık sürecinin iyiye gittiğini ve ocakta takıma dönmek istediğini söyledi.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin televizyon kanallarından olan Teledoce’ye sakatlık sürecine ve Galatasaray ile devam eden sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağ ayağındaki kırık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Muslera, "İyileşme sürecim biraz uzun sürdü. İstesem de istemesem de bu süreci yaşamak zorundaydım. Şu anda güçlendirme yapıyoruz. Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama ocakta takıma dönüp maçlara çıkmak istiyorum. Son zamanlarda biraz ağrılarım oldu ama onlarla yaşamayı öğrenmek zorundayım. Tedavi sürecimde ailemle olmak bana iyi geldi. Eşim ve kız kardeşim hep yanımdaydı ve onlar sayesinde hızlı bir şekilde toparlandım" ifadelerini kullandı.

2022’de Katar’da düzenlenecek dünya kupasına ilişkin ise Muslera şunları söyledi:

"Gelecek yıl 35 yaşında olacağım. Milli takımda elbette oynamak isterim ama o günkü durumuma bağlı. Dünya Kupası’nda milli takım formasını giymek istiyorum, bu benim hedefim. Çünkü muhtemelen Katar, benim için son turnuva olacak."

Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yılın haziran ayında bitecek Muslera, henüz yönetimle görüşme yapmadığını ve önceliğinin Galatasaray’da kalmak olduğunu söyledi. Muslera, "Kariyerimde ilk defa bu kadar uzun süreli bir sakatlık yaşıyorum. Açıkçası henüz ne olacağını bilmiyorum. Kulübün ve benim ne isteyeceğime bağlı. Henüz sözleşme yenilemek için görüşme yapmadık ancak önceliğim elbette Galatasaray olacak" diye konuştu.