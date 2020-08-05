Ünlü modelin darp edildiği olayda kaymakam görevden alındı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:42

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki Momo Beach tesisinde güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı.Görevden alma Ukraynalı modelin darp olayının hemen ardından gelirken, bakanlık son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlallerini neden olarak gösterdi.

Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

