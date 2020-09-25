Ünlü motosiklet markası Harley Davidson en büyük pazardan çekiliyor

Ünlü motosiklet markası Harley-Davidson, dünyanın en büyük motosiklet pazarı olan Hindistan'dan çıkacağını duyurdu. Harley Davidson, bu kararı doğrultusunda 2011 yılında açtığı Hindistan’daki Bawal fabrikasını kapatacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 15:57
Abone Ol google-news

Hindistan yıllık 17 milyon adet motosiklet satışı ile dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Harley Davidson'un pazardan çıkma kararı alması, Toyota'nın yükselk vergiler nedeniyle Hindistan'daki operasyonlarını daha fazla büyütmeyeceğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Harley Davidson Bawal'daki fabrikayı 2011 yılında Honda ve Hindistan'ın yerel markası Hero ile rekabet edebilmek için açmıştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler