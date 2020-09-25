Ünlü motosiklet markası Harley Davidson en büyük pazardan çekiliyor

25 Eylül 2020 Cuma, 15:57

Hindistan yıllık 17 milyon adet motosiklet satışı ile dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Harley Davidson'un pazardan çıkma kararı alması, Toyota'nın yükselk vergiler nedeniyle Hindistan'daki operasyonlarını daha fazla büyütmeyeceğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Harley Davidson Bawal'daki fabrikayı 2011 yılında Honda ve Hindistan'ın yerel markası Hero ile rekabet edebilmek için açmıştı.