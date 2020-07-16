Ünlü oyuncu Galyn Gorg yaşamını yitirdi
Bir süredir kanser tedavisi gören Hollywood yıldızı Galyn Gorg, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
İlk Afro-Amerikalı süper kahraman dizisi M.A.N.T.I.S.’teki rolüyle çıkış yapan ve başta Will Smith’in başrolünü üstlendiği Fresh Prince of Bel-Air ve kült Hollywood filmi Robocop 2’de rol alan Galyn Gorg’un 55 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Birçok Hollywood yapımında rol alan ünlü oyuncunun bir süredir Akciğer kanseri ile mücadele ettiği belirtildi.
Gorg’un kız kardeşi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Kardeşime kanser teşhisi konuldu ve hastalık kısa sürede ciğerlerine ve vücuduna yayıldı. Ona birkaç gün yaşayacağı söylenmişti ama kendisi uzun süre mücadele etti ve bir mucize olmasını bekledi” dedi.
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