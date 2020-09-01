Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

01 Eylül 2020 Salı, 00:15

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria İle Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.