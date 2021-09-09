Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence anne oluyor

09 Eylül 2021 Perşembe, 11:28

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile kaldığı açıklandı.

2019 yılında Cooke Maroney ile evlenen 31 yaşındaki oyuncunun hamile olduğunu ilk People dergisi duyurdu. People dergisine konuşan oyuncunun temsilcisi de Lawrence’ın ilk bebeğine hamile olduğunu doğruladı.

Lawrence, 2013 yılında “Umut Işığım” isimli filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.

Lawrence, Forbes dergisinin verilerine göre 2015 ve 2016 yılında Dünya’nın en çok kazanan kadın oyuncusu olmuştu.