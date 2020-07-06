Ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü
ABD'de üç ayı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden tiyatro oyuncusu Nick Cordero hayatını kaybetti.
Broadway’in önde gelen isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero 41 yaşında hayatını kaybetti.
95 gündür virüsle pençeleşen Cordero’nun hastalığa bağlı gelişen kan pıhtılaşması nedeniyle bir bacağı kesilmişti.
2017’den beri Cordero’yla evli olan Amanda Kloots eşinin ölümünü sosyal medyadan paylaştı.
Kloots, “Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Biricik kocam bu sabah hayatını kaybetti. Ailesinin sevgisi ve dualarla birlikte bu dünyadan ayrıldı. Kalbim paramparça. Onsuz bir hayat hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz” dedi.
Geçtiğimiz yıl New York’tan Los Angeles’a taşınan çiftin 1 yaşında Elvis adında bir çocuğu bulunuyordu.
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