Ünlü oyuncudan koronavirüs isyanı: 'Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum'

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey'i çekmek için açtığı şirketi koronavirüs salgını bağlantılı sorunlar nedeniyle boşaltmak zorunda kaldığını söyleyerek, "11 metrekare odaya taşınacağım. Karamsarlık lükstür. Kötümserlik züppeliktir. Biz Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 11:54
Ünlü oyuncudan koronavirüs isyanı: 'Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum'
Abone Ol google-news

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, koronavirüse bağlı nedenlerle filmlerini çekmek için kurduğu şirketi boşaltarak 11 metrekarelik bir odaya taşınmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Saçıntı, Twitter hesapından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamak Güzel Şey'i çekebilmek için büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum. Coronanın vurduğu darbe yüzünden 11 metrekare odaya taşınacağım. Benim gibi insanlar için karamsarlık lükstür. Kötümserlik züppeliktir. Direnmek zaruret kazanmak mecburiyettir. Biz kazanacağız" 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler