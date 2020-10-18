Ünlü oyuncudan koronavirüs isyanı: 'Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum'

18 Ekim 2020 Pazar, 11:54

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, koronavirüse bağlı nedenlerle filmlerini çekmek için kurduğu şirketi boşaltarak 11 metrekarelik bir odaya taşınmak zorunda kaldığını açıkladı.

Saçıntı, Twitter hesapından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamak Güzel Şey'i çekebilmek için büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum. Coronanın vurduğu darbe yüzünden 11 metrekare odaya taşınacağım. Benim gibi insanlar için karamsarlık lükstür. Kötümserlik züppeliktir. Direnmek zaruret kazanmak mecburiyettir. Biz kazanacağız"