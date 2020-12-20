Ünlü rapçinin setinde patlama: Bir anda alev aldı
"Tepki" ismiyle tanınan Türkçe rap şarkıcısı Kerem Gülsoy'un klip çekimlerindeki patlama sahnesinde geçirdiği kaza geçirdi.
Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Tepki, yeni çıkardığı 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klipte patlama sahnesinin çekimi sırasında alevler bir anda genç rapçinin üzerine sıçradı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tepki, "Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.
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