Ünlü sinemacılardan 'Ev Yapımı' kısa filmler

24 Haziran 2020 Çarşamba, 16:37

Netflix'te 30 Haziran'dan itibaren izleyiciyle buluşacak koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak. Yapımcılığını The Apartment Pictures (bir Fremantle grup şirketi) ile Fabula’nın üstlendiği "Homemade" (Ev Yapımı) içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.

Günümüzün farklı çizgilere sahip sinemacılarından bazılarının yer aldığı seçkideki isimler şöyle:

• Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi

• Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi

• Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

• Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

• Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi

• Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi

• Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi

• Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi

• David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi

• Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi

• Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi

• Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi

• Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi

• Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

• Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi

• Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

• Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

Netflix, 30 Haziran 2020’den itibaren içerik koleksiyonunu dünya çapında yayınlamaya başlayacak.

Diğer yandan Netflix’in Yardım Fonu, projeye katılan her sinemacıyı onurlandırmak amacıyla TV ve sinema sektöründeki işini kaybeden kamera arkası çalışanlarına ve oyunculara acil destek sağlayan üçüncü taraflara ve sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunacak.