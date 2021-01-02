Ünlü sunucu Hakan Hatipoğlu’nun acı günü
Sunucu Hakan Hatipoğlu'nun dedesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Haberi Instagram hesabından duyuran Hatipoğlu, "O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Hakan Hatipoğlu’nun 93 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.
Yaşadığı üzüntüyü Instagram hesabından paylaşan Hatipoğlu, şunları söyledi:
"93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19’a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila’ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm."
Ünlü ismin paylaşımına Hakan Peker, Çiğdem Tunç, Uğurkan Erez, Gurur Aydoğan gibi ünlü isimler başsağlığı yorumları yaptı.
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