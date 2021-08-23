Ünlü sunucu ölümden döndü! Tuğçe Şen Baş hastaneye kaldırıldı
"Bakmadan Gezme" isimli gezi programının sunucusu Tuğçe Şen Baş, Kapadokya gezisi sırasında ölümden döndü. Attan düşen ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı.
‘Bakmadan Gezme’ gezi programının sunucusu Tuğçe Şen Baş, çekimler sırasında bindiği atın dörtnala giderken ayağının tökezlemesi sonucu sert bir şekilde yere düştü.
Hastaneye kaldırılan ünlü gezginin, vücudunda bazı ezilmeler oldu.
"AYAĞA KALKAR KALKMAZ YİNE ATA BİNECEĞİM"
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Baş, "Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama atlara ve gezmeye olan tutkum bende hiçbir zaman bitmez. Ayağı kalkar kalkmaz yine ata bineceğim. Düşme tekniklerini bildiğim için şükürler olsun ki ufak tefek kas zedelenmesi ve diz kapağımdaki hasar dışında bir şeyim yok. Sürpriz içeriklerle takipçilerimle yakın zamanda tekrar buluşacağım" diye konuştu.
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