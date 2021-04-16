16 Nisan 2021 Cuma, 00:01

İlk kitabı deneme türündeki Yağmalar Ülkesi Türkiye ile Tarih Mahkemesi (1976 / Tekin Yayınevi) ismnini taşıyan Rahmi Kumaş; İktidardan Yüce Divana isimli ikinci kitabını Ağustos 1980’de milletvekili iken yayımlamıştır. O sıralar alabildiği en büyük ödülün tanınmış hukukçu Prof. Dr. Faruk Erem’den kendisine gönderilen telyazı olduğunu ifade eden Kumaş; söz konusu yazıda bilime katkı yapmakla kutlanır.

BM Türk Derneği Başkanı olduğu yıllarda, İsmet İnönü’ye Armağan ile Hasan Ali Yücel’e Armağan isimli yayınları da yayımlayan Rahmi Kumaş, Atatürk’e Armağan’ı da 1981’de yayımlamıştı.

CHP’nin Soyağacı’nın (1999 / Çağdaş Yayınları) ardından dördüncü belgeseli ise Ankara’nın Melih Gökçek’çe değiştirilen simgesini iptal ettirme savaşımı üzerinedir. 26 yıldır süren bu savaşım boyu Belediye’ye 5 dava açan Kumaş, davaların 4’ünü kazanmış, birini ise “kazanamamış değil kazandırılmamışım” demektedir. ODTÜ Mimarlık Fakültesi bu davaları özetleyen, Simge Savaşımı isimli bir kitapçığı Rahmi Kumaş adına basmıştır.

Kumaş’ın bir araştırma yayını olarak Parlamento’nun Boyutları (1985) ve deneme kitabı Ben Değişmedim’i (1994) Çağdaş Yayınları’nca yayımlanmıştır.

Öz yaşam öyküsü Dik Yürüyen Adam ise E Yayınları’nca yayımlanan ve yazarlık yaşamıyla, siyaset yaşamı birlikte yürüyen Kumaş; 11. kitabı Unutulmaz Anılar’a ilişkin tüm kitaplarındaki başat ögeleri de ortaya koyan şu ifadeleri kullanıyor:

“Ben araştırmacı yazarım. Öykü ya da roman yazmayı hiç düşünmedim. Birkaç şiirim Parlamento Dergisiyle Çağdaş Türk Dili Dergilerinde basılmıştır. Araştırmacı yazar olarak bilgi yanlışı yapmadan, okuyucuya doğru bilgi vererek görüş anlatmasına yardım etmeyi önceliyorum. Unutulmaz Anlatılar’ı yayımlarken; fıkra yerine öz Türkçe anlatıyı seçmekle kalmayarak tüm kitabı öz Türkçe donatarak, büyük yazar ve dilci Nurullah Ataç’a ulaşmaya çalıştım. Kitabın dokusunu çözümlemeli yöntemle ördüm. Rastgele bir anlatı anlayışım yok. Anlatılar çözümlemeli ABC sırasına göre yerleştirildiğinden bu kitap, bir tür kısa anlatı sözlüğüdür.”