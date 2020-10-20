Unutulmaz filmlerdeki ikonik kostüm ve aksesuarlar satışa çıkıyor

20 Ekim 2020 Salı, 16:48

"Dövüş Kulübü"

Brad Pitt'in "Dövüş Kulübü"nde giydiği kırmızı ceket, Julia Roberts'ın "Özel Bir Kadın"da giydiği siyah deri botlar, "Yıldız Savaşları" filminde kullanılan ışın kılıcı ingiltere'de satılacak.

Bu kostüm ve aksesuarlar aralıkta açık artırmayla satışa sunulacak. Her yıl düzenlenen bu açık artırma, bu yıl pandemi nedeniyle online yapılacak.

"Özel Bir Kadın"

1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak açık artırmada 4 ila 5 milyon pound toplanacağı tahmin ediliyor. İngiltere'de düzenlenecek müzayedede toplamda 350 filme ait binden fazla sahne aksesuarı olacak.

"Yıldız Savaşları" filminde kullanılan ışın kılıcı

Satıştaki en dikkat çeken ürünlerden biri de Keanu Reeves'in "Matrix"teki Neo karakterini canlandırırken giydiği kostüm. Bu kostüme 40 ila 60 bin pound arasında değer biçiliyor.

"Er Ryan'ı Kurtarmak"

Diğer heyecanla beklenen parçalar arasında James Bond'un "Skyfall" filminde giydiği antreman kıyafetleri, Tom Hanks'in "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmindeki kaskı, "Karayip Korsanları"ndan Jack Sparrow'un korsan şapkası da bulunuyor.

Bu çok özel parçaları bir araya getiren isim olan Stephen Lane "Benim işim avlanmak. Özel parçaları bulup koleksiyon haline getirmeyi sevdiğim için Prop Store'u başlattım. Ben bu parçaları toplamasam çoğu film sonrası atılarak ya da satılarak dört bir yana dağılacaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV



