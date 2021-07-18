‘Unutulmuşlar Kasabası’: Şiddet mağduru hayvanların umudu oldu

18 Temmuz 2021 Pazar, 12:38

Erdek’e bağlı Düzler mevkisinde 2 yıl önce kurulan Unutulmuşlar Kasabası’nda, Türkiye’nin çeşitli illerinde şiddete uğrayan hayvanlar tekrar hayata tutunuyor. ‘Unutulmuşlar Kasabası’nda 54 köpek, 230 ördek, hindi, martı, kaz, güvercin gibi kanatlı hayvan, bir at, bir oğlak, 4 kaplumbağa ve kirpi bulunuyor. Kasabada bulunan her hayvan bir isme sahip.

Haluk Kenanoğlu, hayvanların yürek burkan hikayelerini anlattı. Zigana adını verdiği atın 10 yıl boyunca taş taşıdığını kaydeden Kenanoğlu, “Bu oğlumuz 10 yıl taş taşımış, Artık bizim oğlumuz olarak burada yaşayacak. Geldiği gün nallarını çıkardık. Allah nasıl yaratmışsa ömrünün sonuna kadar bizle duracak. İyi bakılırsa 50 yaşına kadar yaşıyorlar. Allah bizim ömrümüzden alıp onlara versin” dedi.

‘Yağız’ adını koyduğu oğlağın da hikâyesini anlatan Kenanoğlu, “Hastalanınca annesini emememiş, 4-5 günlükken çoban bırakmış, çünkü bunu tedavi ettirse keçinin parasını aşacağı için ticari olarak bakıyorlar. Biz de 3-5 keçi parası harcadık, şimdi iyi” diye konuştu.



'TECAVÜZ EDİLDİ, ŞİMDİ KORUMA ALTINDA'



Şiddet ve tecavüz mağduru 54 köpeğin bulunduğu ‘Unutulmuşlar Kasabası’ fikrinin ortaya çıkışı ve kuruluşuyla ilgili de konuşan Kenanoğlu, “Utanan hayvanlar var, ben bunu çiftliği kurmadan önce de anlıyordum. Şiddet gören ve tecavüz mağduru hayvanları buraya toplamaya çalıştım. Çoğu öyle, hepsinin bir hikayesi var. Aslında bütün hayvanların hikayesi var ama gözle görülen hikâyesi olan çocukları seçtik ve burada onlara babalık yapmaya çalışıyoruz. İçeride ‘Hayat’ isimli köpek var mesela. Kocaeli’nde bir mahlukat 2 çocuğunun yanında hayvana tecavüz etti, haberlere çıktı. O garibimizi kurtardık, çocukları yolda öldü. O şimdi bizimle beraber. Trabzon’da balkonda bir oğlumuz dövüldü, o çocuk bizde, 5-6 gün önce Erdek’te demir sopalarla dövülen bir çocuğumuz var. Şimdi o travmadan dolayı yürüyemiyor. İzmir’den tecavüz mağduru bir kızımız daha var. 2 yıl önce burayı kurdum. Daha önce sayfamdan yuva ilanları açıyordum. ‘Toprak’ isimli köpek daha bebekti. Onu sahiplendirdik, sahiplenen kişi beyin kanaması geçirince bizde kaldı, evde de kediler var, kedilerle anlaşamadı. Tekrar geçici yuvalandırdık ama yaramaz olduğu için hemen arayıp ‘Bunu bizden alın’ diyorlardı. En son toprak kucağımda, sinirden ağladım ve ‘Ben burayı kuracağım’ dedim. ‘Toprak’ için kurulmuştur. Burayı bulduk ve burayı çocuklara cennet yapmaya çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

'DEMİR SOPALARLA ŞİDDETE MARUZ KALDI'



‘Unutulmuşlar Kasabası”nın son sakinlerinden olan ve Erdek’te demir soplarla dövülen ‘Vurgun’ isimli köpekle de yakından ilgilenen Haluk Kenanoğlu, “Adını vurgun koyduk. Yaşadığı olaylarla ilgili değil, vurgun, güzel sevmek, sevdalanmak demektir. Şimdi denge problemi var daha iyi olacak. Söylenen Erdek’te demir sopayla dövülmüş. Hepsinin ismi var, hayvanların kendilerini değerli hissettiğine inanıyorum” dedi.

Konya’da kesilmek üzereyken kurtarılan ‘Toygar’ isimli hindi ile de yakın iletişim kuran Haluk Kenanoğlu, hindinin hikayesini de şu şekilde anlattı:

“Konya’da 200 liraya almışlar Toygar’ı, düdüklü tencereyi hazırlamışlar, kesecekler. Oradan da bir bayan arkadaş görüyor kesileceğini ve beni arıyor. 250 lira yollayıp satın aldırıyoruz, Konya’dan gelmesi içinde 1500 lira taksi parası veriyoruz. 20 hindiye Toygar’ı aldık yani ne olacak? Toygar kesilmeden bizimle yaşayacak nefesi bittiğinde de bezlere sarıp mezar yapacağız.”