Uraz Kaygılaroğlu, 'Erşan Kuneri' sahnelerini bitirdi: 'Çok emek verdik, sıkı çalıştık'
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' isimli dizisinin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Son olarak projeye ilişkin bir paylaşım, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Sette çekilmiş bir kareyi Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, "Çok emek verdik, çok sıkı çalıştık" dedi.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.
2022'de izleyiciyle buluşacak ve Netflix'te yayımlanacak dizinin setinden görüntüler gelmeye de devam ediyor. Son olarak komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni dizisi Erşan Kuneri'nin setinde çekilen fotoğrafları yayımlamıştı.
"ÇOK SIKI ÇALIŞTIK"
Diziye ilişkin bir paylaşım da, dizinin başrollerinden, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi.
Kendi adına dizideki sahnelerini bitirdiğini açıklayan ünlü oyuncu, sette Cem Yılmaz ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı.
Kaygılaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu sabah bitirdim, çok mutlu ve tatlı yorgunum. çok
emek verdik, sıkı çalıştık. tüm çalışma arkadaşlarımı işlerinin en iyisi
oldukları için kutluyor, teşekkür ediyorum."
CEM YILMAZ'DAN YANIT
Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımına, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da yanıt geldi. Yılmaz, fotoğrafın altına yorum olarak "Teşekkürler İbrahim Tumtum ….Uraz K ile Hüner Şov" notunu düştü.
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