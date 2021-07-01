Uraz Kaygılaroğlu doğum gününü 'es geçti': Çocuk istismarcılarının tutuklandığı bir günde kutlarız
Türkiye'yi sarsan Elmalı davasının ardından, ünlü isimlerden de çocuk istismarına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran günü olan doğum gününü es geçtiğini söylerek, "Çocuk istismarcılarının tutuklandığı, isteyenin istediğini giydiği, kimin kimi sevdiğinin kimseyi ilgilendirmediği başka bir 30 Haziran’da kutlama yaparız" dedi.
Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündeminde. Dava kapsamında tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yapıyor.
Son olarak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen çocuğuna yönelik cinsel istismar vakaları ve Türkiye'de yaşam tarzına müdahale olaylarına ithafen, bu seneki doğum gününü kutlamayacağını açıkladı.
"ÇOCUK İSTİSMARCILARININ TUTUKLANDIĞI BİR 30 HAZİRAN'DA..."
"Bu yılı es geçtim" diyen Kaygılaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sağ olun arkadaşlar, emek vermişsiniz ama çocuk istismarcılarının tutuklandığı, isteyenin istediğini giydiği, kimin kimi sevdiğinin kimseyi ilgilendirmediği başka bir 30 Haziran’da kutlama yaparız. bu yılı es geçtim, hadi eyvallah."
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