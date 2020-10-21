Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak
Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Covid-19 tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.
Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.
Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi.
Ürdün'de bugüne kadar Covid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.
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