Ürün’de Reha ve Perincan Yalnızcık sergisi

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Eserleri ile UNICEF’in kartpostal, kupa, telefon rehberi ve benzeri ürünlerinde yer alan Reha Yalnızcık, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü’nden 1975 yılında mezun olmuş.

Eserleri, yurtiçi ve yurtdışında birçok yayında yer alan sanatçı, günümüze kadar aralarında Ürün Galeri’nin de olduğu pek çok kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı. Sanatçı, “boynuz kulağı geçti” sözüyle eserlerini takdir ettiği kızı Perincan Yalnızcık ile ortak sergiler açmaktan ayrı bir haz duyuyor.

Dünyaya geldiği 1987 yılından beri sanat ortamında büyüyen Perincan Yalnızcık, 2008’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nü bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi de almış. Eserlerini üretirken bir yandan grafik tasarım alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren bir yandan da görsel sanatlar öğretmenliği yapan Perincan Yalnızcık beslenirken besleyen bir sanatçı.