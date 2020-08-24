Usain Bolt da koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:06
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Usain Bolt'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partiden sonra yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü atlet, 14 günlük karantinaya girdi. 

?Partinin konukları arasında Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling de bulunuyordu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde partide çoğu kişinin maske kullanılmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmemesi dikkat çekmişti. 


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